Киев, 8 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Текущих запасов газа на Украине хватит до февраля 2022 года, заявил 7 декабря бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах (руководил правительством в 2001—2002 годах) в эфире телеканала UkrLife.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

В настоящее время, по его словам, в украинских газохранилищах находится на 30−40% газа меньше, чем должно быть по нормативам.

«Можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьезные проблемы», — сказал Кинах.

Он добавил, что после исчерпания газа проблемы прежде всего начнутся в жилищно-коммунальной сфере.

Напомним, осенью 2021 года киевские власти столкнулись с дефицитом топлива для нужд страны — угля и газа. После остановки половины ТЭС Украина закупила уголь в США и Колумбии, вопрос с газом в настоящее время не решён.