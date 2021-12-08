Владивосток, 8 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Управляющие компании Владивостока — в агонии, денежный дефицит приведёт к коллапсу. Сотрудникам некоторых организаций до сих пор не выдали зарплату за август, написали авторы телеграм-канала «Оффшор ньюс».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворник

Читайте также: В Приамурье осудили мошенников, похитивших деньги у коммунальной компании

«Управляйки Владивостока при смерти. Наиболее тяжёлая ситуация в УК, подконтрольных экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву. В УК Первомайского и Ленинского районов долги по зарплате превысили два месяца. Большинству сотрудников не выплатили сентябрьскую зарплату, а некоторым даже августовскую. Нет денег даже на порошок для мытья подъездов и песок для посыпания дорожек. Трудовой энтузиазм сотрудников на нуле.

Из УК бежит и технический персонал, и уборщики. Если ситуация не изменится, то в начале января дома убирать будет просто некому. Агонию управляющих компаний могут сократить штрафы, которые налагают на УК за несвоевременную уборку снега», — написали в телеграм-канале.

Сотрудники управляющих компаний уверены, что многотысячные штрафы и арест счетов окончательно их добьют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вступил в законную силу после попытки апелляции приговор Благовещенского суда, вынесенный двум руководителям управляющих организаций. Они получили сроки за то, что, сговорившись, похитили у АО «Амурские коммунальные системы» 18 млн рублей.