Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбургской области сократилось число неблагополучных по птичьему гриппу населенных пунктов. На сегодняшний день в регионе карантин действует в пяти селах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Куры tlemens

На сегодняшний день комплекс мероприятий в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц проводится в селе Твердилово Твердиловского сельсовета Бузулукского района, селе Каяпкулово Георгиевского сельсовета Александровского района, а также на территории Имангуловского и Марьевского сельсоветов Октябрьского района.

Стоит отметить, на 21 октября в Оренбуржье числилось 37 неблагополучных очагов по птичьему гриппу. Вспышки произошли в 12 городах и районах региона. В конце октября список дополнили еще два села в Сорочинском районе.

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