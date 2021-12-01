Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. На Камчатке на заседании межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства края Виктории Сивак подвели итоги летней оздоровительной кампании 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

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Летом на Камчатке работали 95 организаций, в которых отдохнули 11 366 детей. В четырёх стационарных лагерях побывали 2189 человек. 89 лагерей с дневным пребыванием приняли более 8,5 тыс. детей. Ещё 93 ребёнка отдохнули в профильных лагерях, а 346 ребят с Камчатки побывали в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» и «Сириус».

Власти Камчатки поставили задачу в 2022 году организовать в муниципалитетах на базе пришкольных лагерей тематические смены в области науки, искусства и спорта.

«В Камчатском крае формируется новая система детского отдыха, ориентированная на выявление талантов и поддержку одаренности детей. Проводится работа по развитию системы детского отдыха и оздоровления в сторону углубленного изучения отдельных предметов или направлений, развития творческих, спортивных и иных способностей», — сказала министр образования Камчатки Александра Короткова.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с будущими выпускниками школы №33 в Петропавловске-Камчатском и рассказал о возможностях образования, дальнейшего трудоустройства в регионе, а также выслушал предложения, которые в дальнейшем могут быть включены в программы социально-экономического развития.