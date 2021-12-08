Нур-Султан, , 07:48 — REGNUM Казахстан и Киргизия подписали межправительственное соглашение, по которому Нур-Султан будет оказывать Бишкеку безвозмездную военно-техническую помощь для обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

7 декабря в Нур-Султан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, который встретился с главой правительства Казахстана.

пресс-служба премьер-министра Казахстана «По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности Центральноазиатского региона».

Мамин и Жапаров также обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран и в других сферах, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, водноэнергетической, транзитно-транспортной, агропромышленной, промкооперации и здравоохранении. Профильные ведомства Казахстана и Киргизии подписали несколько совместных планов мероприятий.

Отмечается, что в рамках визита Жапарова в Нур-Султан состоятся его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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