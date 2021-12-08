Токио, , 07:47 — REGNUM Американский истребитель пятого поколения F-35, принадлежащий воздушным силам самообороны Японии, экстренно сел в аэропорту Хакодатэ на севере страны, передает телеканал NHK.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за инцидента в воздушной гавани закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Сейчас специалисты выясняют причины неполадок на истребителе, вынудившие пилота посадить самолет. Телеканал уточняет, что F-35, аварийно севший в Хакодатэ, был приписан к авиационной базе, расположенной в префектуре Аомори.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле один из истребителей F-35A, принадлежавший Японии, разбился в районе префектуры Аомори в акватории Тихого океана. По итогам расследования выяснилось, что пилот самолета потерял ориентацию в пространстве.