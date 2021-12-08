* запрещённая в России организация

Кабул, , 07:46 — REGNUM Шир Ахмад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встретился в Кабуле со спецпредставителем ООН. Глава Миссии ООН по содействию Афганистану (UnitedNationsAssistanceMissioninAfghanistan, UNAMA) заявила, что работает над размораживанием активов Афганистана.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что Дебора Лайонс, глава UNAMA, поблагодарила за встречу и сказала, что все офисы ООН открыты.

Лайонс добавила, что она работает над размораживанием активов Афганистана, и что международное сообщество вскоре вновь откроет свои посольства.

Станакзай поблагодарил главу UNAMA за ее усилия и заверил в предстоящих подвижках в сфере образования. Он заявил о желании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать в сфере выплаты зарплаты учителям.

Учителям и государственным служащим не платят почти четыре месяца. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее заявил, что будет платить учителям.