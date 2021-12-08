Оренбург, 8 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд запретил приватизировать ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ОКЭС). Дело об оспаривании регионального закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрено в судебной инстанции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Ответчиками по делу являлись губернатор, Законодательное собрание и минприроды. Их представители в суде возражали против удовлетворения данного административного иска, который был подан прокуратурой.

Закон признан недействующим с момента вступления в силу решения Оренбургского областного суда. Оно может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение о запрете регистрационных действий в отношении ОКЭС.