Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Президента России Владимира Путина не беспокоит глава Белого дома Джо Байден после того, как нынешняя американская администрация допустила «жалкое бегство» армии США из Афганистана с гибелью солдат и оставленной военной техникой на сумму $85 млрд. Об этом говорится в заявлении экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, которое было распространено 7 декабря его пресс-службой.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так республиканец оценил переговоры Путина и Байдена, которые состоялись в формате видеоконференции в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что беседа президентов России и США станет «нечестным матчем» для Вашингтона, поскольку Джо Байден оказался слишком слабым политиком. Российско-американский видеосаммит, в котором 7 декабря приняли участие президенты Владимир Путин и Джо Байден, занял два часа и пять минут.

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