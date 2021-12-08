Женева, Швейцария, , 07:41 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» может нести в себе меньше угроз для заразившихся, чем другие существующие штаммы SARS-CoV-2, заявил 7 декабря глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в интервью агентству France-Presse.

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«Предварительные данные не свидетельствуют, что он способствует более тяжелому течению болезни. В действительности, скорее, наоборот, идет движение к меньшей опасности», — сказал он.

По словам представителя ВОЗ, для определения полного набора свойств нового штамма нужны дополнительные исследования. В настоящее время эксперты всемирной организации проявляют осторожность в интерпретации полученных сведений.

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