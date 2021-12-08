Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 358 случаев.

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«Кемерово — 65, Новокузнецк — 62, Прокопьевск — 30, Белово — 25, Междуреченск — 22, Юрга — 20, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 18, Калтан — 13, Мыски — 12, Киселевск — десять, Топкинский МО — восемь, Березовский — семь, Тайга — семь, Новокузнецкий МР — семь, Гурьевский МО — шесть, Яшкинский МО — шесть, Яйский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Кемеровский МО — два, Мариинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Беловский МО — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 261 пациент выздоровел, четверо скончались.