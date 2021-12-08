Оймякон, Якутия, , 07:44 — REGNUM В Оймяконе утром 8 декабря было — 58 градусов, — 54 — возле реки Нера в Оймяконском районе и — 52 — в городе Верхоянск. Всего синоптики насчитали 13 населённых пунктов, где ударили морозы ниже — 45, сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook

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Похолодало также в населённых пунктах Батамай, Ытык-Кюель, Батагай, Крест-Хальджай, Бердигестях, Чурапча, Амга, Батагай-Алыта и Белая Гора. К полудню поселений, где мороз ниже — 45, осталось восемь. В Оймяконе к этому времени потеплело до — 56 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад 7 декабря в Оймяконском районе Якутии насмерть замёрз мужчина. Путешествия на автомобили, он заблудился вместе с попутчиком.