Магас, , 07:38 — REGNUM Арбитраж Ингушетии 13 декабря 2021 года планирует начать рассмотрение иска министерства здравоохранения республики к фармацевтической компании олигарха Алексей Репика — АО «Р-Фарм», которую называют одним из главных бенефициаров пандемии. В споре речь идёт о ненадлежащем исполнении государственного контракта, передаёт ИА REGNUM.

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» R-pharm.com

Иск был подан в конце октября 2021 года. Дело принял судья Мержоев. Сумма претензий по иску небольшая — 473 361,32 рубля. Между тем, как следует из материалов спора, речь идёт «о взыскании задолженности в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта от 10.06.2019 года №0524-О/19».

Из базы госзакупок известно, что 10 июня 2019 года министерство подписало с АО контракт на 6,9 млн рублей на поставку лекарственного препарата «Герцептин» (международное наименование — Трастузумаб). Фирма Репика должна была поставить 150 упаковок препарата производства швейцарской фирмы «Ф.Хоффманн-Ля Рош ЛТД».

Напомним, «Р-Фарм» на сегодня занимается поставкой антиковидных препаратов и производит одну из основных вакцин РФ против ковида — «Спутник V». Помимо этого, на мощностях завода выпускают вакцину для AstraZeneca, которая идёт на экспорт.

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