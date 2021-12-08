Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM Пожар произошел на судне, предназначенном к утилизации, в Петропавловске-Камчатском днем 7 декабря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Pixabay.com

По ее данным, возгорание произошло в районе улицы Рябиковской. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. Спустя час после поступления сигнала о пожаре возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия у судна оказалась повреждена обивка стен, пола и потолка на общей площади 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в порту Умм-Каср в Ираке загорелись два резервуара с топливом. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было.