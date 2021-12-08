Нью-Дели, 8 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Успешные испытания своей новой ракеты класса «земля-воздух», имеющей ближний радиус действия и предназначенной для военных кораблей, провела Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии 7 декабря на комплексном испытательном полигоне Чандипур у берегов индийского штата Одиша. Об этом сообщило на своем сайте министерство обороны страны.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Пуск произвели с вертикальной пусковой установки для всесторонней проверки работы компонентов реактивного снаряда. За ходом испытаний следило руководство DRDO и ВМС Индии. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх поздравил участников мероприятия с успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Индия успешно испытала свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Agni-V с дальностью более пяти тысяч км.