* запрещённая в России организация

Кабул, , 07:21 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявило в ответ на резолюцию ООН, что отрицание законных прав афганского народа бесполезно и не имеет никакой правовой основы, пишет «8 Собх».

Абдул КаххарБалхи, официальный представитель министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал во вторник,7 декабря, в Твиттере, что новое афганское правительство как «независимое правительство», обеспечивающее безопасность своего народа, имеет законное право иметь своего представителя в ООН.

Он отметил, что передача места Афганистана в Организации Объединенных Наций кому-то, кто не имеет деловых отношений с правительством в Афганистане, является игнорированием законных прав афганского народа.

Он заявил, что игнорирование законных прав афганского народа и использование их в качестве инструмента давления бесполезны и не имеют никакой правовой основы.

Эти замечания прозвучали после того, как ООН приняла резолюцию, откладывающую признание правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она также отклонила запрос правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о представительстве в ООН.