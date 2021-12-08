Якутск, , 07:39 — REGNUM В Якутии оштрафованы 11 человек, занимавшихся распространением недостоверных сведений о прививках от COVID-19. Общая сумма штрафов за дезинформирование составила 210 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в оперативном штабе республики.

Фейк

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Читайте также: Якутянку оштрафуют за недостоверное информирование о прививках от COVID-19

Якутян пытались убедить в том, что вакцинация негативно отразиться на их здоровье. Фейки также касались действующей системы QR-кодов. Помимо ложной информации сообщения содержали призывы к массовым нарушениям общественного порядка.

«Такая рассылка ведётся в целях дестабилизации общественного мнения о концепции государственных органов исполнительной власти и подрыва политического строя государства», — отметили в ЦУР Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ищут через социальные сети тех, кто агрессивно высказывается против прививок от COVID-19. Сотрудник управления Росздравнадзора выяснил, что в одной из WhatsApp-групп жителей республики призывали к насильственным действиям в отношении врачей, и передал эти сведения в прокуратуру.