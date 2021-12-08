Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Ростовчанин обратился в полицию с заявлением о краже сбережений. После телефонного разговора с мнимым сотрудников банка мужчина потерял 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Мужчина ответил на телефонный звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и якобы в целях сохранности средств на счёте попросил потерпевшего сверить актуальные данные по карте. Однако после звонка ростовчанин лишился сбережений в размере 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».