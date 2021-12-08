Екатеринбург, 8 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Свердловской области резко возрос уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

flockine ОРВИ

За неделю с 29 ноября по 6 декабря специалисты зафиксировали 47 480 случаев заболевания ОРВИ. Это на 26,3% больше, чем на прошлой неделе и на 60,9% превышает уровень эпидпорога по совокупному населению.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдают среди несовершеннолетних (64%). Чаще всего ОРВИ болеют дети от 3 до 6 лет.

Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг ситуации. За прошедшую неделю было обследовано 82 человека.

Отметим, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации закрыли сотни классов. Школьники вынуждены проходить обучение в дистанционном формате. Сложная ситуация сложилась и в детских поликлиниках области. Здесь образовались огромные очереди из-за наплыва пациентов с ОРВИ.