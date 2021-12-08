Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Правительство США продало за $26,7 млн нефть в объеме 1,1 млн баррелей, которая была изъята американскими военными с четырех иранских танкеров в Аравийском море, направлявшихся в Венесуэлу. Об этом 7 декабря сообщило на своем сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве не уточнили, когда производились операции по захвату судов с топливом. В минюсте допускают, что вырученные средства могут быть перенаправлены в американский фонд помощи жертвам терроризма.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Вашингтон осуществил процедуру отчуждения прав на 171 ракету «земля — воздух», которые были конфискованы флотом США при захвате двух кораблей Корпуса стражей исламской революции Ирана. Вооружение якобы предназначалось для хуситов (йеменское движение «Ансар Алла»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября иранские СМИ распространили информацию о том, что в Оманском заливе военно-морские силы Ирана предотвратили захват танкера с нефтью, который преследовали военные США. В Пентагоне назвали эти сообщения недостоверными.

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