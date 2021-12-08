Верхняя Салда, Свердловская область, 8 декабря, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Верхней Салде Свердловской области работникам вернули 700 тысяч рублей. Задолженность перед девятью трудящимися образовалась в период с июня по октябрь 2021 года, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Прокуратура направила в суд заявление о взыскании средств. Иск был удовлетворен в полном объеме. Работники получили задержанную зарплату.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Ранее предприятие уже получало наказание за подобное неисполнение закона. Генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений.