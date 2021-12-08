Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обновили главную городскую ёлку и новогоднее убранство. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елка

«Уже к концу этой недели зеленую красавицу украсят новогодней иллюминацией и светодиодными игрушками, гирляндой, сноуфордами, звездами, снежинками, шарами. Сама елка — тоже новая. Ее длина составляет 24 метра. Это на 2 метра выше, чем в прошлом году», — написал Логвиненко в Instagram.

Власти планируют провести торжественное открытие городской ёлки28 декабря.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону главную новогоднюю ель установили у центрального входа в парк имени Горького. Работу новогодних огней проверили вечером 3 декабря.

В 2021 году на новогоднее украшение Ростова-на-Дону потрачена рекордная сумма — 27 млн рублей.