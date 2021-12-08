Петропавловск-Камчатский, , 07:06 — REGNUM На Камчатке ведётся модернизация производства на птицефабрике «Пионерское», которая планирует увеличить поставку на рынок куриных яиц до 60 млн штук ежегодно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Яйца jackmac34

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На птицефабрике 7 декабря побывали и обсудили с руководством планы по развитию предприятия заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский и глава краевого минсельхоза Вячеслав Черныш.

В настоящее время ведётся реконструкция ранее законсервированного птичника. После ремонта в нём будет установлено новое оборудование. В новый птичник завезут 55 тыс. голов курицы.

«Мы продолжаем реконструкцию птицефабрики прежде всего для того, чтобы снизить постоянные издержки и увеличить объёмы производства. Это позволит не только развивать предприятие, но и сдерживать цены на продукцию. Одновременно рассматриваем различные варианты загрузки мясоперерабатывающего цеха на предприятии», — отметил Вячеслав Черныш.

Планируется расширить торговую сеть птицефабрики, что позволит населению покупать яйцо напрямую от производителя по более низким ценам. Специалисты также работают над оптимизацией затрат, чтобы приостановить рост стоимости продукции.

«Сейчас мы стоим на пороге нового года и нового бюджета. Мы запланировали часть денег на развитие птицеводства. Поэтому сейчас вместе с директором предприятия пытаемся определить все технологические процессы, которые можно и нужно оптимизировать», — сказал Роман Василевский.

Рассматривается возможность подведения к птицефабрике газа, что также позволит снизить стоимость выпускаемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки помогут бизнесу на всех этапах становления: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса и IPO (первичное публичное предложение).