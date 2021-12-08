Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM На Среднем Урале пока не планируют вводить обязательную вакцинацию для детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.

Вакцина «Спутник V»

Цитата из вмдео на YouTube

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«Об обязательной вакцинации речи не ведется» цитирует оперштаб Крекова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакцинация школьников может стать обязательной. Об этом сообщил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он заявил, что при необходимости прививки от ковида будут ставить прямо в школах. Это якобы коснется школьников старше 12 лет.

Отметим, на данный момент несовершеннолетние от 12 до 17 лет могут привиться вакциной «Спутник М». Вакцинация не является обязательной.