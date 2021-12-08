Владивосток, , 07:01 — REGNUM В Приморье план вакцинации от COVID-19 выполнен на 68,8%, первым компонентом привились 828 318 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Для формирования коллективного иммунитета и снижения заражений нужно привить 1,2 млн человек взрослого населения в крае», — пояснили в минздраве Приморья.

Пока количество заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться — за сутки выявлено 455 новых случаев, всего за время пандемии на 8 декабря зарегистрировано 91 697 носителей коронавируса.

Жертвами COVID-19 в крае стали уже 1439 человек (+шесть за минувшие сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, врач-инфекционист Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниямиЕлена Рябыхпризвала жителей региона активно прививаться от COVID-19, так как уверена, что вакцинация — единственный доказанный метод, который эффективно предотвращает тяжелую форму заболевания и смерть.