Куала-Лумпур, , 06:54 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 30 718. Также за минувшие сутки в стране выявили 4 965 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 667 999 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 60 411 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 437 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 240 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 8 декабря в Малайзии полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции 78% местных жителей.