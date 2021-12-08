Вашингтон, 8 декабря 2021, 06:53 — REGNUM Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (начался 1 октября) одобрен Палатой представителей американского Конгресса, при этом из него исключили санкции против «Северного потока — 2» и суверенного долга России. Трансляция голосования 7 декабря велась телеканалом C-SPAN.
В поддержку документа высказались 363 конгрессмена, 70 проголосовали против. Перед тем, как документ отправится на подпись президенту США, его должны утвердить в Сенате.
В ранней редакции проект оборонного бюджета содержал поправку о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских долговых обязательств. Кроме того, американские законодатели исключили инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров России, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
Вместе с тем в бюджет объёмом около $770 млрд включили расходы на военную помощь Украине ($300 млн) и положение о финансировании Европейской инициативы по сдерживанию России в размере $4 млрд.
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