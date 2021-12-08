Магас, , 06:52 — REGNUM Около десяти человек напали на микроавтобус со школьниками и избили водителя в Ингушетии. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Оружие А.В. Сиденко © ИА Красная Весна

Инцидент произошёл днём селе Экажево Назрановского района. По предварительным данным, около десяти человек обстреляли микроавтобус, вынудив водителя остановиться, после чего жестоко избили вышедшего из салона водителя и скрылись с места происшествия. По предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия.

Начальник Отделения информации и общественных связей МВД по республике Ингушетия Арсамак Аушев пояснил журналистам, что согласно полученной информации, у нападавших не было умысла причинять вред детям, объектом для нападения злоумышленников был водитель, с которым у нападавших сложились неприязненные отношения.

Уточняется, что дети в результате инцидента не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ингушетии в 2021 году комиссии по примирению удалось устранить 40 конфликтов между тейпами.

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