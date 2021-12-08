Магас, 8 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Около десяти человек напали на микроавтобус со школьниками и избили водителя в Ингушетии. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Оружие

Инцидент произошёл днём селе Экажево Назрановского района. По предварительным данным, около десяти человек обстреляли микроавтобус, вынудив водителя остановиться, после чего жестоко избили вышедшего из салона водителя и скрылись с места происшествия. По предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия.

Начальник Отделения информации и общественных связей МВД по республике Ингушетия Арсамак Аушев пояснил журналистам, что согласно полученной информации, у нападавших не было умысла причинять вред детям, объектом для нападения злоумышленников был водитель, с которым у нападавших сложились неприязненные отношения.

Уточняется, что дети в результате инцидента не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ингушетии в 2021 году комиссии по примирению удалось устранить 40 конфликтов между тейпами.