Куала-Лумпур, 8 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Апелляцию об отмене приговора экс-премьеру Малайзии Наджибе Разаке, ранее осужденного на 12 лет тюрьмы за хищение $9,4 млн из государственного фонда SRC International, злоупотребление властью и отмывание денег, отклонил малайзийский суд. Об этом 8 декабря сообщается на сайте судебного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

68-летний бывший глава правительства страны получил тюремный срок и штраф в размере $50 млн в июле 2020 года. Сразу после этого адвокаты Наджибы подали апелляцию и заплатили $477 тыс. в качестве залога для освобождения своего подзащитного на период рассмотрения заявления.

Скандал с инвестфондом 1MDB, который включал и SRC International, разразился в 2015 году. Рассмотрение второго уголовного дела, которое касается хищений средств непосредственно в 1MDB, еще не начиналось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря экс-заместителя командующего Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) Яна Фулиня исключили из Коммунистической партии Китая (КПК) по подозрению в совершении коррупционных преступлений.