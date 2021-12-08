Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Функционирование газопровода «Северный поток — 2» является приоритетом Соединённых Штатов, поскольку через него можно будет продолжать оказывать давление на Россию и препятствовать её вторжению на Украину, заявил 7 декабря журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

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В ходе брифинга он объяснил, что сейчас газопровод не действует, а потому не может быть рычагом воздействия Кремля на европейские страны. Но для США и Евросоюза эта ситуация выглядит иначе — создаваемое ими политическое давление на президента России Владимира Путина позволит сдерживать «российскую агрессию».

«Потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», — сказал Салливан.

Ранее политолог из Германии Александр Рар заявил, что в его стране мало кто верит в то, что Россия начнет полномасштабный военный конфликт на Украине.

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