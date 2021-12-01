Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о развитии глэмпингов совместно с Ростуризмом.

Туризм

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«Глэмпинги активно на Камчатке развиваются. Часть из них уже построена как раз в зоне трех вулканов — это часть центральной зоны Камчатки. Их развитие активно идет на Халактырском пляже. Это направление с точки зрения возможности доступа к природе, конечно, очень перспективно. Хочу подчеркнуть, что мы будет исходить из верхнеуровневого планирования: когда у нас есть единый мастер-план территории, после этого территория разбивается на приоритетные точки, дальше по каждой точке формируется детальный план инфраструктуры и размещения. Обязательно соблюдаются требования к визуальному оформлению, к внешнему виду, экологические требования. Необходимо сначала развить инфраструктуру. В противном случае мы рискуем получить большой негативный эффект за счет хаотичной застройки. Эту работу мы с Ростуризмом планируем в следующем году реализовать. Уже в 2022 году увидим результат этой работы», — сказал «Интерфаксу» Владимир Солодов.

Отмечается, что глэмпинги строят за счет частных инвестиций, из бюджета деньги выделяют для создания необходимой инфраструктуры.

«Развитие самих туристических объектов государством не предполагается», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов рассказал о приоритетах развития туризма в регионе.