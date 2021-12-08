Петропавловск-Камчатский, , 06:30 — REGNUM На Камчатке более 30 жителей и представителей туристического сообщества приняли участие в первой лекции об основах безопасности во время туристических поездок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Первая лекция была посвящена основам лавинной безопасности. Её провели инструктор по альпинизму, спасатель поисково-спасательного отряда Камчатского края Александр Зобенько и спасатель 1 класса поисково-спасательного отряда Камчатского края Игорь Сестеров.

«Это только начало просветительной работы в преддверии большого зимнего сезона. Камчатка — невероятное место в любое время года, которое привлекает множество путешественников, но природа полуострова может представлять опасность, и важно знать и помнить правила поведения, которые уберегут вас и ваших близких. Министерство туризма региона и АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» организуют серию обучающих мероприятий, на которые приглашены лучшие специалисты, и мы надеемся, что все ‑ и сотрудники туристических компаний, и активные жители края — будут помнить об ответственности», — прокомментировал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Организаторы отметили высокий интерес к лекциям по туристической безопасности и поэтому приняли решение увеличить количество занятий и расширить их тематику. Следующая лекция, которая состоится 14−15 декабря, будет посвящена основам оказания первой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о приоритетах развития туризма в регионе.