В Перу пропал военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш
Лима, 8 декабря, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Перу во время выполнения полёта в ходе гуманитарной операции по помощи населению труднодоступных сельских районов пропал военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш ВВС республики. Об этом 7 декабря пресс-служба ВВС Перу сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
К поискам пропавшего вертолёта, выполнявшего гуманитарный рейс в рамках программы Министерства развития и социальной интеграции страны, подключились самолёт C-26B и вертолёт Ми-17 (Ми-8). Но в настоящее время в зоне вероятного нахождения пропавшего вертолёта сложились плохие метеоусловия, что делает их использование проблематичным.
В связи с этим в районе Сан-Матео, где может находиться пропавшее воздушное судно, группа спецназа ВС Перу начала наземную поисково-спасательную операцию.
Как сообщало ИА REGNUM, двое офицеров пакистанской армии погибли при крушении вертолёта в регионе Кашмир.