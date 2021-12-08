Лима, 8 декабря, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Перу во время выполнения полёта в ходе гуманитарной операции по помощи населению труднодоступных сельских районов пропал военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш ВВС республики. Об этом 7 декабря пресс-служба ВВС Перу сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

2016-Antique-2016 Вертолёт Ми-171Ш

пресс-служба ВВС Перу «7 декабря, ориентировочно в 11:52 вертолёт Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из международного аэропорта Хорхе Чавеса в город Сан-Рамон, регион Хунин, по пути в город Пукальпа… связь с не добравшимся до промежуточного пункта воздушным судном была потеряна в 12:49».

К поискам пропавшего вертолёта, выполнявшего гуманитарный рейс в рамках программы Министерства развития и социальной интеграции страны, подключились самолёт C-26B и вертолёт Ми-17 (Ми-8). Но в настоящее время в зоне вероятного нахождения пропавшего вертолёта сложились плохие метеоусловия, что делает их использование проблематичным.

В связи с этим в районе Сан-Матео, где может находиться пропавшее воздушное судно, группа спецназа ВС Перу начала наземную поисково-спасательную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, двое офицеров пакистанской армии погибли при крушении вертолёта в регионе Кашмир.