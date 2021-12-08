Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Резолюцию, предусматривающую блокировку американских сделок по продаже Саудовской Аравии ракет класса «воздух-воздух» и оборудования, заблокировал Сенат Конгресса США. Об этом 7 декабря сообщился пресс-служба законодательного органа на официальной странице в Twitter.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что против резолюции выступили 67 сенаторов, еще 30 членов Сената выступили в ее поддержку. При этом агентство Reuters уточняет, что резолюцию выдвинули на рассмотрение республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли.

Ранее Госдеп США и Пентагон анонсировали поставку в Саудовскую Аравию 280 модернизированных ракет класса «воздух-воздух» и пусковые установки. Общая сумма контракта на поставки оценивалась в $650 млн. При этом множество политиков в США начали резко выступать против продажи Эр-Рияду вооружений из-за беспокойства нарушениями прав человека в королевстве.