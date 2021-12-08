Гавайи, США, , 06:19 — REGNUM Семьи американских военных вынуждены уехать с территории базы в Перл-Харборе из-за отвратительного качества водопроводной воды. Об этом 8 декабря сообщила газета Washington Post.

Грязная вода из-под крана hildgrim

Более тысячи семей военнослужащих из числа размещённых на военной базе на Гавайях вынуждены были вернуться домой, опасаясь за своё здоровье из-за низкого качества водопроводной воды. Уточняется, что поступающая в дома вода обладает сильно выраженным неприятным запахом и маслянистым блеском.

От семей военнослужащих с объединенной военной базы Перл-Харбор-Хикэм неоднократно поступали жалобы на низкое качество водопроводной воды. По словам проживающих на базе людей, вода при употреблении вызывает тошноту, головные боли и явные признаки отравления. Из-за маслянистой примеси в воде она была непригодна для стирки и прочих бытовых нужд.

Размещенным на базе морпехам приходилось доставлять семьям чистое белье, и раздавать питьевую воду в бутылках. Официальные лица среагировали на проблему лишь после многочисленных жалоб. Было признано, что в источник питьевой воды попали нефтепродукты. В зоне поражения оказалось около 2,7 тыс. домовладений. При этом официальные власти не спешили исправлять ситуацию, и это обстоятельство вынудило уехать многих жителей военной базы.

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