Пекин, 8 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Сектор курьерской доставки Китая продолжил расширяться в прошлом месяце, как показал ежемесячный отраслевой отчет, передает агентство Синьхуа.

(сс) Vnukko Мяукающая посылка

Индекс развития доставки Chinaexpress в ноябре составил 334,8 пункта, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное почтовое бюро КНР. Объем доставленных посылок за первые 11 месяцев года достиг рекордного уровня, превысив 90 млрд единиц, говорится в сообщении.

По данным бюро, объем бизнеса экспресс-доставки, как ожидается, вырастет на 15% в годовом исчислении в декабре.