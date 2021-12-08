Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 29 ноября по 5 декабря зарегистрировано 37 114 случаев заболевания ОРВИ. Установлено превышение эпидемического порога по совокупному населению. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

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В ведомстве уточнили, что зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом. Основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют взрослые и дети школьного возраста.

Роспотребнадзор рекомендовал новосибирцам продолжать соблюдать уже привычные меры профилактики — носить правильно маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя вакцинироваться от гриппа и COVID-19.