Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал ИА «Интерфакс» о планах по развитию внутреннего туризма в регионе, в частности о дороге к знаменитым вулканам и проведению фестиваля «Берингия».

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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По словам губернатора, на вулканы даже вертолетом непросто добираться. Решается вопрос об асфальтировании дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково дальше, до Усть-Камчатского района.

«Планируем построить в поселке Ключи взлетно-посадочную полосу, чтобы обеспечить прямое воздушное сообщение малой авиацией. Этим, конечно, наши планы не исчерпываются. У нас в планах туры на Командоры, развитие маршрутов на Северные Курилы, развитие круизного туризма и снегоходный туризм. Хочется сказать о нашем проекте «Берингия», который в этом году выйдет на качественно новый уровень. Изначально это была традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая разрослась в масштабный зимний фестиваль. В этом году он объединит все районы Камчатки, где пройдут различные мероприятия под единым брендом «Берингии», — добавил Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что сейчас меняется подход к туризму по Камчатке от однодневного к многодневному, от вертолетного к комбинированному. Одними из приоритетов Владимир Солодов отметил максимальное вовлечение местных жителей, увеличение количества дополнительных точек притяжения и расширение сезонности, чтобы максимально обеспечить загрузку. Тогда Камчатка сможет в несколько раз увеличить туристический поток, при этом не увеличив нагрузку на природу и уникальную хрупкую экосистему.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о приоритетах развития туризма в регионе.