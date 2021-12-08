Москва, , 06:15 — REGNUM Второй финансовый иск, поданный к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства», проигрывает Минобороны России. Арбитраж Москвы отказал и в удовлетворении иска на 11,2 млн рублей. Вердикт судьи Джиоева ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора на 11,202 млн рублей лежал госконтракт от 2018 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Цена контракта составила 43,8 млн рублей. Сумма по иску фигурировала как неустойка на 8,2 млн рублей и проценты за пользование коммерческим кредитом — 2,9 млн рублей.

Истец заявлял, что «обязательства по контракту ни по одному из этапов работ генпроектировщиком в полном объеме не выполнены», но в суде не смог отстоять свою позицию. В удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Напомним, осенью 2021 года министерство также проиграло проектному институту спор почти на 13 млн рублей.