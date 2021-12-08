Пекин, , 06:13 — REGNUM Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), в ноябре логистическая активность Китая увеличилась более быстрыми темпами, сообщает агентство Синьхуа.

Обычный рабочий день в отделе логистики Nintendo.com

Индекс эффективности логистики, который отслеживает объемы бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, в прошлом месяце составил 53,6%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в октябре. Значения выше 50% указывают на расширение активности, в то время как значение ниже 50% отражают ее сокращение.

Этот рост свидетельствует о быстром восстановлении производственной логистики после принятия страной мер по обеспечению надлежащего энергоснабжения и стабилизации цен на сырье, отметили в CFLP.

Субиндекс новых заказов составил 56,1%, а субиндекс ожиданий деловой активности составил 57,8%. Это означает, что сектор логистики сохранит положительную динамику, считают в федерации.