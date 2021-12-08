Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году кардинально поменялся подход к организации целевого обучения — министерство труда и развития кадрового потенциала края наделили правом заключать договоры о целевом обучении специалистов для государственных организаций и предприятий с государственным участием. С января 2022 года начнётся приём документов на целевое обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«В 2022 году министерство труда продолжит организацию отбора претендентов на целевое обучение для предприятий и организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках квот, утвержденных в вузах», — рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатки Наталья Ниценко.

Студенты с Камчатки, которые проходят целевое обучение, также получают дополнительные меры поддержки. После первой сессии они получают материальную выплату — в зависимости от успеваемости она составляет от 3,2 тыс. до 12,8 тыс. рублей. Также студентам раз в год компенсируют стоимость проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о мерах поддержки для студентов, запуске программы двойных дипломов, о трудоустройстве выпускников и сотрудничестве с работодателями региона.