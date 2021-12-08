Гуанчжоу, Китай, 8 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Порт южного китайского города Гуанчжоу в провинции Гуандун, как ожидается, увеличит пропускную способность по перевалке контейнеров на 5,9% в годовом исчислении за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Погрузка контейнеров в порту

По оценкам компании Guangzhou Port Group, управляющей портом, за этот период через порт прошло примерно 20,62 млн д контейнеров в эквиваленте двадцатифутовых единиц (TEU) и 484,5 млн тонн грузов. С начала этого года порт Гуанчжоу активно расширяет свои маршруты внешнеторговых направлений. Сообщалось о чистом увеличении на 20 внешнеторговых маршрутов, а число международных маршрутов контейнерных рейсов в настоящее время достигло 140.

С января по ноябрь объем внешнеторговых грузов порта и объем внешнеторговых контейнеров демонстрировали положительный рост в течение 11 месяцев подряд, увеличившись в годовом исчислении на 14,8% и 11% соответственно.