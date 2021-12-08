Тайюань , Китай, 8 декабря, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Ежедневная добыча угля в крупнейшей угледобывающей провинции Шаньси на севере Китая, достигла рекордного уровня более 3,3 млн тонн, а годовая добыча угля, как ожидается, превысит 1,2 млрд тонн в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Alexander G Уголь

С июля провинция поддерживает ежемесячную добычу угля на уровне более 100 млн тонн для стабилизации энергоснабжения и расширения мощностей по добыче угля, заявил заместитель директора комиссии по развитию и реформам провинции Чжан Сян на пресс-конференции 3 декабря.

В общей сложности 104 угольные шахты в Шаньси подали заявки на увеличение своих производственных мощностей в этом году. Напомним, что ранее Китай активно закрывал угольные шахты в северных добывающих провинциях с целью борьбы за экологию.