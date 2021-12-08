Новосибирск, 8 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета началась заливка главного городского катка. Подготовкой территории занимаются специалисты муниципального учреждения «Стадион». Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила мэрия города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каток

«Формировать основание работники будут в основном по ночам. Это связано с более низкой температурой и возможностью свободно перемещаться по всей территории будущего катка. У оперного театра уже установлены модульные раздевалки и пункт проката. В ближайшее время завершится их праздничное оформление», — уточнили в администрации.

Площадь главного катка Новосибирска составит две тысячи квадратных метров. Открыть его планируют во второй половине декабря. Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час. Со своими коньками вход на каток свободный.