Токио, 8 декабря 2021, 06:06 — REGNUM Решение о возможном присоединении к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет приниматься правительством Японии самостоятельно и в подходящее время. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 8 декабря заявил на пресс-конференции в Токио.
Высокопоставленному чиновнику был задан вопрос о реакции правительства Японии на решение Австралии присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, ранее объявленному Соединёнными Штатами.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Австралии присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, объявленному США.
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