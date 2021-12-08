Нью-Йорк, США, , 06:03 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш объявил, что два дня будет работать из дома, в режиме самоизоляции, из-за угрозы заболевания COVID-19. Об этом 7 декабря сообщил журналистам его официальный представитель Фархан Хак.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

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«Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (у генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат», — сказал представитель Гутерреша.

Хак отметил, что ограничение может быть отменено 9 декабря, когда генсек ООН сдаст тест на коронавирус.

Напомним, в 2020 году на самоизоляцию уходил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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