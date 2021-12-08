Пекин, , 05:59 — REGNUM Устойчивый рост наблюдался в этом году в торговле между Россией и Китаем, при этом двусторонняя торговля товарами достигла рекордного уровня в $115,6 млрд за первые 10 месяцев, сообщило в четверг Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 39,1% в годовом исчислении за этот период, сообщил пресс-секретарь министерства Шу Цзюэтин во время пресс-брифинга 2 декабря.

Китай и Россия активно ведут переговоры по межправительственному соглашению о сотрудничестве в области международных лунных исследовательских станций, сказал Шу, добавив, что обе стороны также добились прогресса в углублении сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок, развитии сотрудничества в новых областях и всестороннем укреплении многостороннего сотрудничества.

Говоря о 26-й регулярной встрече премьер-министра Ли Кэцяна со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, состоявшейся по видеосвязи, Шу сказал, что эта встреча придала новый импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху.

По словам Шу, обе стороны будут и далее развивать механизм межправительственного сотрудничества, стимулировать развитие двусторонних экономических и торговых отношений и способствовать более широкому и глубокому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях.