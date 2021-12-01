Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал ИА «Интерфакс» о развитии самолетного авиасообщения в регионе.

Алексей Иванов ИА REGNUM Указатель направлений на Камчатке

Читайте также: На Камчатке создадут условия для реализации технологических стартапов

«Что касается развития авиасообщения самолётами, то первоочередные планы — это полеты в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района на юго-западе полуострова. Взлетно-посадочная полоса там есть. Есть также возможность перелетов в Мильково (хорошая ВПП), прорабатываем такую возможность в поселок Ключи. Идет реконструкция аэропорта в Усть-Камчатске, есть планы по осуществлению самолетных перелетов в Северо-Курильск. В этом году создана еще одна частная авиакомпания, «Камчатка». Она приобрела свое первое воздушное судно, легкомоторный самолет Cesna Grand Caravan. Сейчас компания будет наращивать авиапарк для туристических перелетов», — сказал губернатор.

Владимир Солодов добавил, что ставка делается на воздушные суда российского производства. Постепенно будут выходить из эксплуатации Ан-26 и Як-40. Они будут замещаться новыми судами Ил-114 и «Байкалом» — небольшим легкомоторным самолетом. Зарубежные суда приобретают только частные инвесторы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки помогут бизнесу на всех этапах становления: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса и IPO.