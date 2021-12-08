Берлин, 8 декабря, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Двое военнослужащих погибли в результате столкновения танка с внедорожником на военных учениях бундесвера в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба сухопутных войск ФРГ в Twitter.

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Трагедия произошла на полигоне в Бергене. По предварительным данным, танк столкнулся с военным внедорожником, в результате чего двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования родным и близким погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 пострадавших в результате взрыва на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер (канадская провинция Британская Колумбия).